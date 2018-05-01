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На Ямале покусанный бродячими собаками школьник получит компенсацию

Происшествия, 13:00 28 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей компенсации морального вреда получит семья несовершеннолетнего мальчика, пострадавшего от бродячих собак на Ямале.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, в с. Аксарка стая бродячих собак напала на школьника, когда он возвращался домой после учебных занятий. Ребенок получил телесные повреждения.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования Аксарковское компенсации причиненного ребенку морального вреда. По результатам рассмотрения иска суд взыскал в пользу пострадавшего 50 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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# бродячие собаки , Ямал

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