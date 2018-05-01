Более шестидесяти жителей Тюменской области претендуют на грант проекта “MyART”

фото МТЦ "Космос" фото МТЦ "Космос"

66 претендентов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима и других городов Тюменской области поборются за грант в размере от 50 до 500 тыс. рублей во время очной защиты творческих проектов “MyART” в Молодежном театральном центр “Космос” 29 мая в 14 часов, сообщают организаторы.

Среди них директор модельного агентства "Имидж" Анна Воронова, руководитель продюсерского центра “Baza” Андрей Зубов и другие. Общий грантовый фонд составляет 2 млн рублей.

Заявки на конкурс могли подать актеры, режиссеры, музыканты, художники, танцовщики, писатели. В 2018 году организаторы расширили список направлений: к уже имеющимся фестивальным, гастрольным, образовательным, экспозиционным и издательским добавили музыкальные и социально-культурные проекты.

В составе экспертной комиссии вошли семейный коуч, создатель “Мастерской осознанного родительства” Нина Косицына, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности, культурологии и социологии Евгений Акулич, программный директор Первого открытого интернет-форума Digital Media Антон Тарасенко и другие.

Имена грантообладателей станут известны 31 мая в 16 часов.