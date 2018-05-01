Тобольские леса патрулируют мобильные группы

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Проблем с прохождением пожароопасного периода в Тобольске нет. Об этом рассказал начальник управление по ГО и ЧС Тобольска Валерий Герасимов. По его словам, не последнюю роль в этом играет прохладная и дождливая погода.

"На этой неделе синоптики обещают в Тобольске дождливую погоду, несмотря на это вся техника и люди находятся в полной боевой готовности. В этом году противопожарный период осложняется затяжной весной. Новая трава не растет, поэтому было допущено три ландшафтных пожара. В микрорайоне Иртышский, на Киселевской горе и на улице Свердлова", - отметил Валерий Герасимов.

Начальник городского управления по ГО и ЧС отметил, что в городе продолжается противопожарная работа. Проведена санитарная очистка территории от сухой травы и веток на территории 60 га. Сделаны минерализованные полосы длинной 5 км. Ежедневно городские леса патрулируют мобильные группы. Волонтеры из пединститута прошлись по дачным кооперативам, и раздали более 400 памяток.

Евгений Новоселов