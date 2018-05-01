Селфи-марафон "Летнее настроение" пройдет во Дворце "Пионер"

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Праздничная программа "Вот оно какое, наше лето" в честь Дня защиты детей начнется во Дворце "Пионер" 1 июня в 12 часов.

По информации организаторов, участников праздника ожидают квест-игра "Пять ключей", караоке для детей "Пойте с нами", селфи-марафон "Летнее настроение". Откроется призовая лавка игрушек и другие, не менее интересные места для развлечений.

Порадует юных гостей праздника возможность нарисовать аквагрим и посмотреть мультфильмы на специальной площадке "Мультзал". Кроме того, ребятам предложат поучаствовать в соревнованиях "Битва начинающих", туристической полосе "Мы отважные туристы" и в работе площадки "Сильные, смелые, ловкие".

Каждый участник интерактивной площадки получит веселые жетоны-солнышки, которые можно будет обменять на любую игрушку в лавке игрушек.

Творческие коллективы ДТиС "Пионер" готовят концерт, на котором покажут лучшие творческие номера и соберут гостей и участников в дружный солнечный круг. Всех желающих приглашают на праздник в честь Дня защиты детей. Вход свободный.