Тюменцы запустят в небо более трехсот змеев и шаров

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Фестиваль воздушного змея пройдет на парковке ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) 1 июня. Любой желающий сможет принять участие в массовом запуске, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В детских магазинах и на развлекательных площадках организаторы будут раздавать купоны до 31 мая. После регистрации купона каждый сможет получить воздушного змея бесплатно. У кого уже есть летательный аппарат, тоже сможет присоединиться к мероприятию.

В праздничный день маленьких и взрослых тюменцев также ожидают бесплатные мастер-классы и запуск стратостата от музея технологий "Атом", танцевальные и песенные номера, конкурсы с подарками.

Мастер-классы и регистрация на фестиваль змеев начнутся 1 июня в 18 часов на третьем этаже ТРЦ "Остров".

Праздничная программа с конкурсами и запуском змеев стартует в 19 часов.