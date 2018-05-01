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Тюменцы запустят в небо более трехсот змеев и шаров

Общество, 08:49 29 мая 2018

фото ТГМЦ

Фестиваль воздушного змея пройдет на парковке ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) 1 июня. Любой желающий сможет принять участие в массовом запуске, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В детских магазинах и на развлекательных площадках организаторы будут раздавать купоны  до 31 мая. После регистрации купона каждый сможет получить воздушного змея бесплатно. У кого уже есть летательный аппарат, тоже сможет присоединиться к мероприятию.

В праздничный день маленьких и взрослых тюменцев также ожидают бесплатные мастер-классы и запуск стратостата от музея технологий "Атом", танцевальные и песенные номера, конкурсы с подарками.

Мастер-классы и регистрация на фестиваль змеев начнутся 1 июня в 18 часов на третьем этаже ТРЦ "Остров".

Праздничная программа с конкурсами и запуском змеев стартует в 19 часов.  

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# воздушные змеи , праздник , ТРЦ Остров

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