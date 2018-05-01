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Cценарий "Танков" завоевал приз Фестиваля военного кино

Общество, 19:21 28 мая 2018

фото Министерство культуры РФ

Советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров удостоен награды XVI Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова. Сценарий фильма "Танки", который он написал, признан лучшим в своей номинации, сообщает Министерство культуры РФ. 

Приключенческая кинолента "Танки" вышла в прокат в конце апреля. В День Победы показ фильма состоялся в Вашингтоне.

В 2018 году Фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова был приурочен к 75-летию Курской битвы. В программу вошли около 70 фильмов из России, Англии, Ирана, Китая, Сербии, США и Украины.

Гран-при фестиваля получил фильм "Крым" режиссера Алексея Пиманова. В 2017 году кинолента "Крым" признана "Лучшим военно-историческим фильмом", а режиссер удостоен общественной награды "Солдат истории", учрежденной Российским военно-историческим обществом за вклад в изучение, сохранение и популяризацию истории России.

Кинопоказы проходили в Туле и районах области. В мероприятиях приняли участие Анна Шатилова, Михаил Ножкин, Лариса Лужина, Юрий Чернов, Наталья Варлей и другие кинематографисты.

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# кино , Российское военно-историческое общество , фестиваль

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