Тюменские студенты оказали помощь приюту "Лучший друг"

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Корм для животных, вещи первой необходимости и денежные средства на лечение питомцев привезли в приют "Лучший друг" студенты 2 курса Тюменского индустриального университета направления реклама и связи с общественностью, сообщает ТИУ.

В приюте содержатся 120 собак и 30 кошек. Руководитель приюта "Лучший друг" Анна Москвина рассказала, что учреждение существует только за счет пожертвований, поэтому там с благодарностью принимают любую помощь. Поступающие средства идут на оплату услуг, покупку лекарств и продуктов. Ежедневно питомцам требуется помощь волонтеров.

"Главные помощники приюта – волонтеры, которые готовы общаться с собаками и кошками, убирать вольеры и территорию. Стать волонтером просто, можно позвонить в приют и договориться о встрече", — отметили в приюте.

Работники приюта поблагодарили студентов за визит и пригласили приезжать чаще, ухаживать за животными и помогать обрести питомцам новых хозяев.