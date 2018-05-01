Местоположение коралей на Ямале можно узнать через единую карту

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Местоположение коралей (загона для выпаса КРС), пункты проведения вакцинации и координаты ветеринарных служб округа – теперь на карте. Единая картографическая система ЯНАО пополнилась еще одной тематической общедоступной картой, сообщает правительство округа.

В разделе "Тематические карты и проекты" дорабатывается вкладка "Служба ветеринарии". Выбрав соответствующие слои, можно увидеть сеть стационарных коралей – в них проводятся ветеринарные мероприятия. Также карта содержит контактные данные всех государственных ветеринарных служб в регионе. Работа не закончена, карта пополняется актуальными данными.

Кроме того, создана карта и для служебного пользования. "На карте отражено расположение биотермической ямы в Новом Уренгое, она предназначена для утилизации после эвтаназии или подобранных на автодорогах сбитых автомобилями животных. Отмечены и девять сибироязвенных захоронений в Ямальском районе. Они окопаны, ограждены, отмечены предупредительными табличками", - пояснили в службе ветеринарии ЯНАО.