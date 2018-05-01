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Названы победители городского этапа турнира "Кожаный мяч"

Спорт, 09:21 29 мая 2018

фото ТГМЦ

Команда тюменской школы №63 одержала победу в группе 2003-2004 года рождения городских соревнований по футболу среди любительских команд "Кожаный мяч", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. 

Всего более 60 тюменских коллективов приняли участие в окружных этапах соревнований. Лидеры каждого административного округа встретились на общегородском финале.

В группе 2003-2004 г.р. первое место завоевала команда школа №63, второе место – "Грани-СОШ №88", третьими признаны футболисты школы №94.

В возрастной группе 2005-2006 г.р. победителем стала футбольная команда "Чемпион", серебряным призером – "Ровесник", бронзовым – "Кижеватовец".

Среди ребят 2007-2008 г.р. лидером признана команда "Грани-СОШ №88", второе и третье места завоевали сборные команды школы №89 и "Тура" соответственно.

Победители городского этапа примут участие в областном турнире "Кожаный мяч" с 9 по 17 июня. 

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# турнир , футбол

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