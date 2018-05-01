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Классики в прочтении ишимцев прозвучат у солнечных часов

Общество, 09:43 29 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудники библиотечной системы города Ишима – люди творческие, в очередной раз они решили привлечь горожан к чтению необычным способом. 

1 июня в Ишиме пройдет акция "Классики в российской провинции". Недалеко от Центральной библиотеки, у известных в городе солнечных часов установят открытый микрофон. Любой желающий сможет прочесть здесь отрывки из произведений русских классиков – Чехова, Тургенева,  Лермонтова. 

Стоит отметить, что активная просветительская деятельность ишимских библиотекарей не осталась незамеченной. На днях стало известно, что Центральная библиотечная система Ишима включена в Национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России-2017".

Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , Ишим

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