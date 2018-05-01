Движение воздушных подушек на Ямале приостановлено из-за ледохода

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Движение воздушных подушек остановлено на переправе Салехард – Лабытнанги из-за подвижки льда утром 29 мая, сообщает ИА "Север-пресс".

В скором времени пассажиров на маршруте начнут перевозить вертолеты. Перевозки вертолетами будут идти до начала паромного сообщения.

Суда на воздушной подушке на переправе через реку Пур также работают штатно. "Подушки" выполняют рейсы круглосуточно каждые 30 минут. Получить информацию о работе "подушек" на переправе через реку Пур можно по телефону компании "Пурречфлот" 8 904 457 33 74.

Вся оперативная информация о работе переправ по ссылке.