В Ишиме ВИЧ-инфекция приостанавливает свой натиск

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

535 ишимцев сдали тест на ВИЧ в поликлиниках города и районах юга Тюменской области в ходе единой недели "Стоп ВИЧ/СПИД". У 25 сдавших кровь результат анализов оказался положительным, в том числе у семи человек вирус выявлен впервые. Сейчас им предстоит пройти дополнительные обследования, сообщает областная больница №4.

По данным областного Центра профилактики и борьбы со СПИД ВИЧ-инфекция приостанавливает свой натиск. За первый квартал 2018 года зарегистрировано на четверть меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем за аналогичный период прошлого года.

За 25 лет в Ишиме и Ишимском районе выявлено 763 случая ВИЧ-инфекции. Сегодня в городе проживают 550 ВИЧ-положительных. Как отмечают врачи, в Ишиме регистрируется больше мужчин с ВИЧ-инфекцией, а в Ишимском районе – ситуация обратная. ВИЧ-инфицированные - люди с различным социальным статусом, уровнем образования, в возрасте от18 до 70 лет.

За первый квартал 2018 года у двух ВИЧ-положительных мам родились дети. За все время регистрации инфекции на территории Ишима и района, у 166 ставших мамами ВИЧ-положительных женщин только восемь детей были инфицированы, все остальные здоровы.