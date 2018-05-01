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Волонтеров приглашают на праздник "Ты, я, он, она - вместе дружная семья" 

Общество, 11:54 29 мая 2018

фото Тюмень-наш дом ВКонтакте

Волонтеров приглашают принять участие в праздника "Ты, я, он, она - вместе дружная семья". Мероприятие проводит Тюменская городская общественная организация помощи детям "Наше счастье - семья", сообщает администрация Тюмени. 

Мероприятие пройдет 1 июня в сквере Гимназистов с 12 до 17 часов. 

Организаторы приглашают волонтеров от 15 лет для проведения мастер-классов по рисованию, плетению из бисера, изготовлению поделок из бумаги, лепке и многому другому. Материалы предоставляются по предварительной договоренности с организаторами праздника. 

Желающие помочь и провести мастер-класс должны заполнить специальную форму. По всем вопросам, предложениям и для участия писать и звонить можно Наталье Котельниковой 8-982-971-80-66. 

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# волонтеры , мастер-класс , праздник , Тюмень

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