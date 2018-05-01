Двое тюменцев в суде ответят за похищение иконы из храма

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Двое 24-летних жителей Тюмени преданы суду за то, что взломали двери храма в селе Успенское и похитили икону, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 7 на 8 ноября 2017 года пьяные молодые люди решили обворовать храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенском. С помощью топора и монтировки они взломали входные двери храма и взяли первую попавшуюся икону. В это время сработала сигнализация, но похитители скрылись с места преступления. Их наживой оказалась икона "Успение Пресвятой Богородицы".

В апреле 2018 года преступление было раскрыто. Преступников задержали, они признали свою вину. Однако похищенную икону они продали.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.