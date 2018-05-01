Ученые: нефтяной край становится социально ориентированным

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Ученые ТюмГУ зафиксировали динамику в восприятии Тюменской области. "Нефтяной и газовый край" постепенно конвертируется в абстракцию "передовой, социально ориентированный регион с энергоресурсной и агропромышленной специализацией", сообщает вуз.

"В матрице ментального конструирования появилось множество новых ассоциаций, замещающих часть стержневого бренда углеводородной специализации Тюменской области, - сообщила доцент кафедры новой истории и мировой политики ТюмГУ Ольга Пустошинская. - Они отсылают к диверсификации экономики, ее инновационной перестройке, историко-культурному наследию, научным и спортивным достижениям, туристическим возможностям".

Как отметила доцент, в эпицентре признаний: наращивание общественного блага, концентрация активов и капитала, улучшение условий для ведения бизнеса, развертывание процессов градостроительства, развитие логистики, сервиса, инфраструктуры, индустрии развлечений.

"Элементы текущей прогрессивной динамики, комплекс преображений обретают форму репутационных черт. Как имиджево значимые осмысливаются транспортные развязки, мосты, виадуки, новые заводы и агропромышленные предприятия, торговые и спортивные комплексы. Привлекательность для инвесторов, высокий уровень жизни, престижность образования – все возводится в разряд символов, указывающих на региональную уникальность", - сказала Ольга Пустошинская.

В основу исследования был взят массовый опрос жителей Тюмени и других регионов России, иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья, данные новостных лент. В представлениях граждан стран СНГ уникальность Тюменской области связывается с экспортно-сырьевым предложением, а также емким трудовым рынком, благоприятными условиями для обучения, жизни, самореализации.

Однако в европейских государствах набор имиджевых черт региона пока сводится до пределов погруженности в деловые, образовательные, спортивные и другие коммуникации в рамках международного сотрудничества. Любопытно, что основным природным символом опрошенные назвали зиму с низким температурным режимом и стойким снежным покровом.