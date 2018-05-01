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Жительницу Абатского района осудят за смерть малолетних детей в пожаре

Происшествия, 15:10 29 мая 2018

sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей, завершено в Абатском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, жительница с. Болдырева на длительное время оставила в квартире двоих своих дочерей шести и пяти лет без надлежащего присмотра. В ее отсутствие в квартире произошел пожар, в результате которого девочки погибли.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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# Абатский район , пожар

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