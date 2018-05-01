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Туристов предупреждают о вспышке смертельной инфекции в Индии

Общество, 20:21 29 мая 2018

Фото medica-lab.ru

О вспышке инфекции, вызванной вирусом Нипах в Индии, информирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Власти индийского штата Керала 21 мая объявили о вспышке инфекции, вызванной вирусом Нипах в малаяле Кожикода. Первые случаи были отмечены в Перамбре. Вероятным источником инфекции явились летучие мыши, а факторами передачи стали вода и фрукты.

На 25 мая выявлено 36 случаев заболеваний, из которых 14 подтверждены лабораторно, из них 11 завершились летальным исходом. Также известно о двух возможных случаях заболевания в штате Карнатака и Гадаге, связанных с посещением штата Керала.

Специалисты здравоохранения Индии организовали комплекс мер по предотвращению распространения инфекции, проводится лабораторное исследование материала от людей, летучих мышей и проб окружающей среды.

Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ и просит учитывать информацию о вспышке инфекции при планировании поездок.

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# Индия , инфекция , Роспотребнадзор

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