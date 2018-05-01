Сельхозкооперативы добиваются изменений в законодательстве

Сельхозкооперативы намерены добиваться изменений в законодательстве. Фото ИА "Тюменская линия" Сельхозкооперативы намерены добиваться изменений в законодательстве. Фото ИА "Тюменская линия"

Представители общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области на очередном заседании поддержали инициативу областного сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Тюмень" о внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях. Соответствующее обращение планируется вынести на рассмотрение депутатов Тюменской областной думы.

Как пояснила исполнительный директор ОСКПК "Тюмень" Галина Макарова, речь идет о редакции статей 19.7.3 и 19.5, прописывающих ответственность за нарушение сроков и порядка отчетности, а также невыполнение в срок предписания органа государственного надзора. Она указала на разорительные для малых организаций размеры штрафов - до нескольких сот тысяч рублей.

"При этом административное воздействие одинаковое как для крупных банков, имеющих многомиллиардный оборот, так и для небольших кредитных кооперативов, имеющих до 20 миллионов рублей оборота в год, - уточнила Галина Макарова. - Мы предлагаем по этим статьям снизить размер штрафов для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), то есть применить принцип соразмерности административных санкций в зависимости от объемов деятельности специфичного участника финансового рынка - СКПК".

Она сообщила, что с предложением согласился Союз сельских кредитных кооперативов, который внесет его в профильные комитеты Госдумы. По мнению аграриев, конструктивному рассмотрению вопроса на федеральном уровне поможет поддержка депутатов тюменского региона.

Татьяна Ковалева