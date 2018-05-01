Тюменская социальная служба экстренного реагирования признана "Проектом года"

фото centr-semya72.ru фото centr-semya72.ru

Тюменская социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья" признана победителем конкурса "Вектор "Детство-2018", который в 2018 году впервые проводился по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Награждение прошло 28 мая в Москве в рамках XV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ.

Служба "Ребенок и семья" - это партнерский проект, активное участие в котором принимают все органы системы профилактики Тюменской области. Служба оказывает круглосуточную социальную и правовую помощь детям и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию — это могут быть ситуации, связанные с нарушением прав детей, социальным неблагополучием и так далее. В состав службы входят педагог-психолог, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, специалист по социальной работе, другие специалисты.

В Тюмени служба работает на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", в районах — на базе центров социального обслуживания населения.

Добавим, обратиться к специалистам службы жителям Тюмени можно по телефонам 8-800-200-7201 или 91-72-01, жителям других городов и районов Тюменской области необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

В Тюмени ежегодно специалисты службы совершают около 1 тыс. выездов, поддержку в кризисной ситуации получают около 400 семей. 25% семей успешно справляются с трудностями при помощи специалистов, 75% получают психолого-педагогическое сопровождение.