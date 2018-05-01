Тюменцы участвуют в стартах мечты

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Мария Александрова и Александр Рылов, инструктор Олеся Усиюк и куратор программы в Тюменской области Анастасия Левинова представят Тюмень на Всероссийских "Стартах мечты. Ролики" для детей и подростков с инвалидностью в Санкт-Петербурге с 28 по 31 мая, сообщает мультицентр "Моя территория".

Для тюменских участников соревнований в Санкт-Петербурге проводили специальную подготовку в рамках проекта "Лето равных возможностей". По словам ее руководителя Софьи Баяновой, уже в июне начнется обучение инструкторов и выездные мастер-классы по роллер-спорту и беговелам для детей и подростков с инвалидностью.

"Катание на роликах для детей с инвалидностью является очень эффективным методом реабилитации: улучшается координация, снижается избыточный тонус мышц, сам мышечный корсет хорошо укрепляется. Для детей с неврологическими нарушениями курс таких занятий очень полезен. Поэтому мы с командой решили не останавливаться на зимней программе "Лыжи мечты" и дать нашим ребятишкам возможность ещё и летом участвовать в проекте. Мы подготовили материальную базу и приобрели специализированное оборудование для занятий по адаптивному роллер-спорту, помощь в этом нам оказал грантовый конкурс "Моя идея", — поделилась Софья Баянова.

II Всероссийские "Старты мечты. Ролики" пройдут на базе всесезонного курорта международного уровня "Охта-парк". Помимо самих соревнований программа включает в себя семинары для инструкторов и родителей, кинопоказ фильма "Со дна вершины", творческие выступления участников, выступление поэта и музыканта Константина Арбенина и Упсала-Цирка.

Стоит отметить, что программа "Лыжи мечты" была запущена в Тюмени в 2015 году региональным благотворительным общественным движением Тюменской области "Подари ребенку праздник". Ежегодно тюменские воспитанники данной программы принимают участие во всероссийских соревнованиях. Команда волонтеров неоднократно получала грантовую поддержку на развитие программы в регионе.