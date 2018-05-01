Депутата оштрафовали за попытку взятки инспектору ГИБДД

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Депутата оштрафовали за покушение на дачу взятки инспектору ДПС в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 41-летнего депутата думы одного из сельских поселений Исетского района задержали сотрудники ГИБДД в Тюмени. Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Подозреваемый попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1,5 тыс. рублей. Однако преступные действия мужчины пресекли сотрудники полиции.

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