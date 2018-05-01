В Новом Уренгое мужчина ударил ножом женщину-инвалида и выпрыгнул в окно

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Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство женщины-инвалида, осудят в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, между 31-летним мужчиной и его 30-летней сожительницей на инвалидной коляске произошел конфликт. Женщина стала выгонять обвиянемого из ее квартиры. В ответ мужчина ударил потерпевшую ножом.

Сначала обвиняемый попытался заклеить раны пластырем, затем выпрыгнул в окно и убежал. Соседи своевременно вызвали скорую помощь. Женщину доставили в приемный покой больницы, где ей оказали медицинскую помощь, благодаря чему она осталась жива.

Местонахождение обвиняемого установили сотрудники полиции. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд.