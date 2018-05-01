  • 30 мая 201830.05.2018среда
  • USD62,6420
    EUR72,5269
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

ТюмГУ и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера будут сотрудничать

Общество, 13:26 30 мая 2018

фото ТюмГУ

Тюменский госуниверситет расширяет сотрудничество с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Рамочное соглашение подписали ректор ТюмГУ Валерий Фальков и президент ассоциации Григорий Ледков, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. 

В рамках совместной деятельности будут организованы обучающие юридические семинары, по итогам обучения слушатели получат сертификаты государственного образца. Также стороны намерены проводить совместные научные экспедиции. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера получит доступ к лабораториям, библиотекам вуза и другим ресурсам.

Комментируя это событие, президент АКМНСС и ДВ РФ, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Ледков подчеркнул важность повышения юридической грамотности коренного населения северных регионов.

Добавим, ТюмГУ - это уже третье учебное заведение страны, с которым ассоциация устанавливает официальные партнерские отношения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ассоциация коренных малочисленных народов Севера , соглашение , сотрудничество , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 30.05.2018Многодетные семьи поучаствуют в квестах и спортивных эстафетах
14:31 30.05.2018Президентом Олимпийского комитета России стал Станислав Поздняков
14:20 30.05.2018Тюмень впервые присоединится ко Всероссийскому параду влюбленных
13:59 30.05.2018Более четырех тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей