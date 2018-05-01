ТюмГУ и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера будут сотрудничать

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Тюменский госуниверситет расширяет сотрудничество с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Рамочное соглашение подписали ректор ТюмГУ Валерий Фальков и президент ассоциации Григорий Ледков, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В рамках совместной деятельности будут организованы обучающие юридические семинары, по итогам обучения слушатели получат сертификаты государственного образца. Также стороны намерены проводить совместные научные экспедиции. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера получит доступ к лабораториям, библиотекам вуза и другим ресурсам.

Комментируя это событие, президент АКМНСС и ДВ РФ, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Ледков подчеркнул важность повышения юридической грамотности коренного населения северных регионов.

Добавим, ТюмГУ - это уже третье учебное заведение страны, с которым ассоциация устанавливает официальные партнерские отношения.