Совет Федерации подготовил рекомендации для сайтов о защите детей в сети

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Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества подготовила методические рекомендации о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в Интернете.

Методические рекомендации подготовлены на основе принципов федерального закона № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятой в Евросоюзе в 2009 году. Документ содержит рекомендации для семи категорий сайтов и сервисов: "Обмен информацией между пользователями", "Информационные сайты", "Интернет-сервисы", "Поисковые системы" и "Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей".

"Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом ее специфики. Это и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что проект рекомендаций содержит прямые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов, что им необходимо сделать в интересах защиты детей", - объяснила сенатор Людмила Бокова.

12 апреля на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества обсуждался проект методических рекомендаций. В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Минобранауки России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Минздрава России и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекомендаций, а также направили свои предложения и замечания.

На сайте Совета Федерации в разделе "Обсуждения" проходит общественное обсуждение текста документа, в ходе которого любой интернет-пользователь может выразить мнение и направить предложения.

Принять участие в обсуждении методических рекомендаций могут представители общественных организаций, бизнес-структур и заинтересованные пользователи сети по ссылке.