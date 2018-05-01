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Онлайн-шопинг с подругой в примерочной

Общество, 20:03 30 мая 2018

Фото МегаФон

Фотографии шопинга заполнили социальные сети. "МегаФон" первым из операторов связи обеспечил высокоскоростной мобильный Интернет в одном из торговых центров города. Загрузить снимок, совершить видеозвонок прямо из примерочной в ТРЦ "Кристалл" теперь можно на скорости до 75 Мбит/с.

Это не только популярное место для покупок, но и хедлайнер социальных сетей тюменцев. Только в сети Instagram по его геолокации и хештегу новые кадры размещаются каждые три минуты.

Этому буму помогает надежное покрытие сотовой связи: сети 2G, 3G, 4G доступны даже в самых отдаленных уголках помещения – в кинотеатре, лифтах, на фудкорте и других. До этого момента внутри здания выйти в сеть с высоким качеством соединения было невозможно.

"Помещения многих магазинов возводятся из прочного металла, не пропускающего радиоволны. Это значительно затрудняет работу операторов, но мы всегда делаем максимум для комфорта наших абонентов. Например, в торговом центре "Кристалл" после длительной работы мы проложили индорные сектора прямо внутри торгового центра и стали первыми среди операторов, кто обеспечил качественное покрытие сети", – отмечает технический руководитель "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

"Кристалл" не первый городской объект, где "МегаФон" обеспечил высокие скорости Интернета. В списке успешных кейсов оператора также присутствуют "Сити Молл", "Магеллан", "Солнечный", "Фаворит", "Колумб", "Гудвин" и "Премьер".

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# МегаФон , шопинг

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