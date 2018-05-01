Тюмень впервые присоединится ко Всероссийскому параду влюбленных

фото Всероссийский парад Влюбленных ВК фото Всероссийский парад Влюбленных ВК

Тюмень станет одним из 15 городов России, где 3 июня пройдет парад влюбленных. В этот день семейные пары планируют устроить флешмоб, поучаствовать в мастер-классах, сыграть в лотерею.

Как рассказала одна из организаторов мероприятия Юлия Бутакова, в рамках парада влюбленных пройдет и награждение семей-участников. Победителей выбирали жюри и пользователи соцсетей в номинациях "Нас много", "Творческая пара", "Пара Next", "Лав Сторис", "Интернациональная пара", "Золотые молодожены", "Любовь без границ", "Телесемья".

Проходить парад будет с 12 до 14 часов на Цветном бульваре возле тюменского цирка. В программе мероприятия арт-шоу, танцевальные мастер-классы, вокальные номера, тематическая фотозона, розыгрыш призов.Будут оформлены фотозоны, где каждая пара сможет сделать памятное фото, а для гостей праздника выступят лучшие артисты города

"Этим парадом мы официально открываем свадебный сезон в Тюмени и делаем яркий праздник для всех любящих и влюбленных пар. Здесь же мы объявим имена лучших свадебного фотографа и церемониймейстера. А у влюбленных будет уникальная возможность сделать предложение своей половинке на самом романтичном мероприятии года", - рассказала Юлия Бутакова.

Изюминкой парада влюбленных станет необычный флешмоб – "Массовая церемония любви". Кроме того, участники и гости праздника сыграют в лотерею.

фото Всероссийский парад Влюбленных ВК фото Всероссийский парад Влюбленных ВК

Любовь Голышева