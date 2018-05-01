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Милый пес ищет дом

Общество, 11:32 31 мая 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Полуторагодовалый пес по кличке Чидибер ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Метис. Собаку бросили хозяева. В фонде с 22 апреля 2018 года. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова

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# потеряшки

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