Милый пес ищет дом
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Полуторагодовалый пес по кличке Чидибер ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Метис. Собаку бросили хозяева. В фонде с 22 апреля 2018 года. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Дарья Казакова