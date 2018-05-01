Сила секунды, или С какой скоростью тюменцы "летают" в Интернете

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Тюмень входит в первую сотню городов мира по количеству Инстаграм блогеров. Таковы данные рейтинга сайта livedune.ru. Более 41 тыс. горожан имеют тысячи подписчиков, регулярно выкладывают фотографии и снимают сторис в популярном приложении. Отправить видео за секунды им помогает быстрый мобильный Интернет "МегаФона".

По результатам замеров компании "DMTel" в первом квартале 2018 года именно "МегаФон" показал лучшее время начала проигрывания HD-ролика на YouTube, средней скорости на абонента и открытия страниц в браузере среди операторов "большой четверки". Менее шести секунд потребуется, чтобы начать просмотр видео, а на открытие сайта понадобится не более четырех секунд.

Длина маршрута измерений специалистов составила 418 км, драйв-тест прошли основные транспортные магистрали города в районе улиц Ленина, Республики, 50 лет Октября и других, места массового пребывания людей – Цветной бульвар, железнодорожный вокзал, набережная Туры.

"Жители региона скачивают все больше информации из Глобальной сети – ежемесячный трафик абонента за год вырос на треть. И, конечно, пользователи становятся более требовательными к скорости Интернета в своем смартфоне, поэтому наша задача обеспечить "летающий" Интернет. Сегодня "МегаФон" гарантирует быструю передачу данных в сети 4G на территории более 95% населенных пунктов области", – рассказал Дмитрий Мелихов, директор "МегаФона" в Тюмени.

DMTel – один из лидеров российского рынка и рынка СНГ в области оказания профессиональных услуг радиоизмерениям в сетях мобильной и фиксированной связи. Компанией реализовано более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций. Специалисты компании с 2010 года на регулярной основе выполняют работы, по сравнительной оценке, качества основных сервисов и радиопокрытия для операторов мобильных сетей.