Юные тоболяки отправятся в многодневные походы и сплавы

Фото: solana-active.ru Фото: solana-active.ru

Шесть лагерей дневного пребывания откроются на базе учреждений комитета по делам молодежи Тобольска летом 2018 года.

Об этом рассказал председатель городского комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. По его словам, санитарно-эпидемиологические заключения на открытие всех лагерей уже получены.

"На сегодняшний день первая и вторая смены в детских лагерях полностью укомплектованы, есть еще заявки. Разработаны программы организации летнего отдыха, прошедшие экспертизу. Также будет организовано 11 досуговых площадок: девять вечерних и две дневные. Их посетят более 1 тыс. 100 человек", - отметил Георгий Устькачкинцев.

Станцией юных туристов запланировано проведение 20-ти туристических походов, из них шесть походов многодневных, три водных сплава.

Пройдут в городе и две экологические программы: по сбору использованных батареек и сбору макулатуры.

Евгений Новоселов