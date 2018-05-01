  • 31 мая 201831.05.2018четверг
  • USD62,5937
    EUR72,5211
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Юные тоболяки отправятся в многодневные походы и сплавы

Общество, 16:19 31 мая 2018

Фото: solana-active.ru

Шесть лагерей дневного пребывания откроются на базе учреждений комитета по делам молодежи Тобольска летом 2018 года.

Об этом рассказал председатель городского комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. По его словам, санитарно-эпидемиологические заключения на открытие всех лагерей уже получены.

"На сегодняшний день первая и вторая смены в детских лагерях полностью укомплектованы, есть еще заявки. Разработаны программы организации летнего отдыха, прошедшие экспертизу. Также будет организовано 11 досуговых площадок: девять вечерних и две дневные. Их посетят более 1 тыс. 100 человек", - отметил Георгий Устькачкинцев.

Станцией юных туристов запланировано проведение 20-ти туристических походов, из них шесть походов многодневных, три водных сплава.

Пройдут в городе и две экологические программы: по сбору использованных батареек и сбору макулатуры.  

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , поход , сплав , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 31.05.2018Тюменские пожарные провели учения на железнодорожном вокзале
17:03 31.05.2018Более двух тысяч тюменцев получили паспорта болельщиков ЧМ-2018
16:52 31.05.2018Кулинарная книга Арктики признана лучшей на конкурсе в Китае
16:41 31.05.2018Николай Брыкин открыл мемориал участникам войны в Покровском