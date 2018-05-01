Ямальские аграрии увеличат посевные площади под картофель

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

25 тонн семян – на 10 тонн больше, чем в 2017 году планирует высадить ООО "Ямальский картофель" в предстоящую посевную кампанию. К 8 га земли предприятие добавило еще 6га, сообщает правительство ЯНАО.

Половину семенного материала составляет сорт "Гала", также впервые предприятие будет высаживать сорта "Рокко" и "Аризона" – их доставят в Салехард сразу после ледохода. Семена традиционно закупают в сертифицированных семеноводческих хозяйствах Тюменской области.

Посевная кампания в арктическом регионе начнется, когда окончательно сойдет снег и достаточно прогреется почва. В 2017 году техника вышла на поля в середине июня.

В 2018 году под посадку картофеля на Ямале запланировано около 50 га земли, высаживать клубневые будут четыре предприятия.

Отметим, ежегодно из окружного бюджета на поддержку растениеводства предоставляются субсидии на частичное возмещение расходов на производство картофеля и овощей, а также на закуп картофеля у населения через потребительские общества.

В 2018 году на поддержку растениеводства в региональном бюджете предусмотрено около 8 млн рублей.