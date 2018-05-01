Молодой ученый получил грант президента на создание тюменского типа породы обрак

Фото управления информационной политики ГАУ Северного Зауралья Фото управления информационной политики ГАУ Северного Зауралья

Президентский грант в 2 млн рублей получил молодой тюменский ученый, доктор сельскохозяйственных наук и доцент ГАУ Северного Зауралья Алексей Бахарев. Благодаря его победе в конкурсе по господдержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук станет возможным создание и утверждение внутрипородного типа крупного рогатого скота тюменский обрак.

Свидетельство о присвоении гранта Алексей Бахарев получил из рук главного федерального инспектора по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Андрея Руцинского. Руцинский пояснил, что получение такого гранта - это редкий случай для Тюменской области, а в аграрном университете это событие случилось впервые.

"Здесь, наверное, сумма усилий и самого номинанта, и конечно же университета. Это поощрение и награда для всего коллектива. В нынешнем периоде нашей истории стране сложно приходится на международной арене, и вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, - одни из самых приоритетных. Отрадно, что именно в этой сфере тюменский ученый получил президентский грант", - рассказал главный федеральный инспектор.

Фото управления информационной политики ГАУ Северного Зауралья Фото управления информационной политики ГАУ Северного Зауралья

Как рассказал сам Алексей Бахарев, темой его заявки стало повышение уровня самообеспеченности отечественным племенным материалом путем создания внутрипородного типа крупного рогатого скота тюменский обрак на основе французской породы.

"Для того, чтобы в скотоводстве вывести породу, требуется очень много времени. У нас будет утвержденный тип породы, свой, тюменский. Это уже большой задел на породу. Тип отличается от исходной породы хорошими приспособительными качествами и показателями продуктивности, ведь акклиматизация всегда бьет по воспроизводству. Проект уже на заключительной стадии, необходимо было доделать все - для этого и была подана заявка на грант", - пояснил победитель конкурса.

Он отметил, что в регион всего было завезено четыре мясные французские породы скота. С породой обрак местные специалисты работали с 2002 года, шла планомерная работа по отбору. В России эта порода популярна только в Тюменской и в Белгородской области.

Грант рассчитан на два года по 1 млн рублей в год, соисполнителями Алексея Бахарева станут ученые до 35 лет. Доктор наук уверен, что благодаря этому студенты и аспиранты, которые будут работать над проектом, в дальнейшем свяжут свою жизнь с наукой.

Тюменец уже трижды подавал документы на президентский грант, но по другим темам и направлениям. В победной заявке были использованы наработки кафедры "Технологии производства и переработки продукции животноводства". Кроме того, Алексей Бахарев учел динамику выигрышных тем прошлых лет и тренды развития сельского хозяйства страны.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснили в пресс-службе Государственного аграрного университета Северного Зауралья, обычно победителями этого конкурса становятся представители классических университетов или профильных НИИ. "Успех нашего коллеги для аграрных вузов вообще и ГАУ Северного Зауралья в частности - это прорыв, значительный успех", - уверены сотрудники вуза.

Дарья Казакова