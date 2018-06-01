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Экскурсионный тур в Тобольск расскажет об истории края

Общество, 08:46 01 июня 2018

фото https://www.culture.ru

Экскурсионный тур в древнюю столицу Сибири – Тобольск – город сложной, драматичной и в тоже время счастливой судьбы пройдет 12 июня с 7 до 22 часов 30 минут, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Тур насыщен информацией о богатой истории края. Освоение Сибири, путь дружины атамана Ермака, Сибирский тракт, трагические судьбы идущих по нему, первые поселения, родина Григория Распутина — об этом и многом другом можно будет узнать по дороге в Тобольск.

Участникам тура предстанет величественный вид на крутой берег Иртыша с возвышающимися над ними архитектурными ансамблями Тобольского кремля и Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря. Монастырь является духовной святыней Сибири, храня чудотворную икону Абалакской Божьей Матери. И у посетителей появится возможность побывать в этом удивительном месте.

Неизгладимое впечатление произведет прогулка по "Жемчужине Сибири" - Тобольскому кремлю и панорамные виды великолепных ландшафтов со смотровых площадок. Во время обзорной экскурсии по Верхнему и Нижнему посадам предусмотрено посещение Дворца наместника и уникальный объект – музей семьи Императора Николая II.

Стоимость билета 1 тыс. 720 рублей – взрослый, 1 тыс.470 рублей – пенсионеры и дети. Подробности по телефону +7 929 266 73 72, 45-35-90.

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# Тобольск , тур , экскурсия

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