В Тюмени открылся фестиваль "Православие и СМИ"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Почти 120 участников собрал межрегиональный фестиваль "Православие и СМИ", который открылся в Тюмени. Среди них - журналисты Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Хакасии и Подмосковья.

Приветствуя гостей, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил необходимость использования всех возможных средств коммуникаций, чтобы работа журналистов была доступна максимально широкой аудитории.

"Не нужно бояться, что тема православия не столь популярна, как некоторые шоу, которые зачастую не способствуют духовному росту человека. Люди нередко ищут хлеба и зрелищ, но иногда и ими пресыщаются. Кроме того, любой человек рано или поздно начинает искать ответы на серьезные вопросы о смысле жизни, о душе и о том, что должен сделать при жизни. Поэтому если не сегодня, то завтра он станет частью нашей целевой аудитории", - сказал он.

Директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский отметил, что фестиваль - это площадка, где люди, порой с разными взглядами, учатся говорить на важные темы.

"Насколько я знаю, это старейший в стране фестиваль на религиозную, в частности, христианскую тематику, где взаимодействуют православная церковь и медиа, - сказал он. - Каким бы дальше ни было время, фестиваль - это замечательная традиция, в которой мы являемся пионерами, которая будет продолжаться, правительство региона сделает все для ее развития в Тюменской области".

Участников ожидает насыщенная программа. В первый день представителей средств массовой информации ждут мастер-классы, а затем они посетят Богородице-Рождественский Ильинский женский монастырь в Тюмени, а также Поклонный крест на месте прибытия царской семьи в Тюмень.

Второй день, 1 июня пройдет в Тобольске и в Абалаке: участники встретятся с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, побывают на фестивале колокольного звона, в музее сибирской каторги и ссылки и в музее семьи императора Николая II, а также увидят фрагменты фильма "Тобол". Позднее в тот же день запланирована экскурсия в Абалакском мужском монастыре. Завершится фестиваль награждением победителей творческого конкурса.

Татьяна Ковалева