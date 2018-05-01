Кулинарная книга Арктики признана лучшей на конкурсе в Китае

Марта Окотэтто/фото ИА "Север - пресс" Марта Окотэтто/фото ИА "Север - пресс"

Кулинарная книга народов Арктики России "ЕАЛЛЮ" признана "Лучшей кулинарной книгой года" и победила в номинации "Арктическая кухня" на международном конкурсе в Китае, сообщает ИА "Север-пресс".

В Китайской народной республике в Яньтай прошел международный конкурс кулинарных книг. Проект Арктического совета "ЕАЛЛЮ", курируемый Международным центром оленеводства и Ассоциация "Оленеводы мира", победила сразу в двух номинациях.

Одна из авторов книги Марта Окотэтто студентка из Санкт-Петербурга отметила, что уже два года принимает участие в проекте Арктического совета "ЕАЛЛЮ": молодежь коренных народов, традиционные знания и изменения в Арктике.

"В его рамках мы написали кулинарную книгу "ЕАЛЛЮ", где осветили культуры питания ненцев, саамов, долганов, эвенков, эвенов и многих других коренных народов Арктики. Удача нам улыбнулась, и наш проект стал лучшим", - сказала она.