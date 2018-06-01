Молодые тюменцы встретили назначение Александра Моора врио губернатора песней

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Видеоролик с песней, авторы которой приветствуют назначение Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, появился в одной из социальных сетей.

Ролик, снятый в обычном дворе тюменского многоэтажного дома, уже набрал более 8 тыс. просмотров. Исполнитель Роман Немычников взял за основу песню Бритни Спирс "Gimme More" и дополнил популярную мелодию текстом о недавних политических перестановках в Тюменской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Моора временно исполнябщим обязанности губернатора Тюменской области 29 мая.

31 мая Александр Моор сложил с себя полномочия главы администрации Тюмени. К работе в качестве врио главы региона он приступит 1 июня, после того, как полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских представить его региональному правительству.

Соб. инф.