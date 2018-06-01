Всероссийская школа молодых ученых по экономике пройдет в Тюмени

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

VI Всероссийская школа молодых ученых эволюционной и институциональной экономики пройдет в Тюмени 4–6 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Это регулярно действующая научно-образовательная площадка, среди участников которой можно встретить как знаменитых ученых с мировым именем, так и молодых исследователей. Школа посвящена обсуждению проблем современной экономики, межрегиональному сотрудничеству, перспективам социально-экономического развития Сибири.

"Актуальность проведения такой школы неоспорима. В указе президента России от 7 мая 2018 года в том числе поставлена цель сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создание научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Именно эту задачу и решает проект", – комментирует заместитель директора ФЭИ по научной работе Дмитрий Руденко.

В рамках школы студенты и молодые ученые получат возможность познакомиться с новейшими достижениями в области эволюционной и институциональной теории, а также практическими приложениями новых подходов. Представителям столичной и региональной экономической науки и образования школа поможет укрепить научные контакты для дальнейшей работы по решению проблем институционально-эволюционной теории применительно к российской экономике.

Эксперты рассмотрят актуальные проблемы мезоэкономики, обсудят стратегии модернизации российской экономики и то, какие издержки и выгоды Россия получает от экономических санкций, и другое.

Кроме того, за круглым столом пройдет обсуждение региональных проблем с участием органов власти Тюменской области. С программой школы можно ознакомиться здесь.