  • 1 июня 20181.06.2018пятница
  • USD62,0188
    EUR72,5806
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер западный

Всероссийская школа молодых ученых по экономике пройдет в Тюмени

Общество, 16:38 01 июня 2018

фото ТюмГУ

VI Всероссийская школа молодых ученых эволюционной и институциональной экономики пройдет в Тюмени 4–6 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Это регулярно действующая научно-образовательная площадка, среди участников которой можно встретить как знаменитых ученых с мировым именем, так и молодых исследователей. Школа посвящена обсуждению проблем современной экономики, межрегиональному сотрудничеству, перспективам социально-экономического развития Сибири.

"Актуальность проведения такой школы неоспорима. В указе президента России от 7 мая 2018 года в том числе поставлена цель сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающую условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создание научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. Именно эту задачу и решает проект", – комментирует заместитель директора ФЭИ по научной работе Дмитрий Руденко.

В рамках школы студенты и молодые ученые получат возможность познакомиться с новейшими достижениями в области эволюционной и институциональной теории, а также практическими приложениями новых подходов. Представителям столичной и региональной экономической науки и образования школа поможет укрепить научные контакты для дальнейшей работы по решению проблем институционально-эволюционной теории применительно к российской экономике.

Эксперты рассмотрят актуальные проблемы мезоэкономики, обсудят стратегии модернизации российской экономики и то, какие издержки и выгоды Россия получает от экономических санкций, и другое.

Кроме того, за круглым столом пройдет обсуждение региональных проблем с участием органов власти Тюменской области. С программой школы можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# математика , ТюмГУ , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 01.06.2018Седьмой благотворительный проект "БлагоДарю" прошел в Тюмени
18:05 01.06.2018"Каждой птице – по домику" нарисовали тюменские школьники
17:54 01.06.20182 июня - события дня
17:43 01.06.2018День борьбы с меланомой: тюменцы смогут провериться бесплатно