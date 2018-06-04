Абитуриенты ТюмГУ построят умный город

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Базовая кафедра безопасности информационных технологий умного города в Институте математики компьютерных наук ТюмГУ в 2018 году примет первых студентов. Им предстоит превратить Тюмень в умный город и распространить свои технологии по всей России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Кафедра своим рождением обязана политике областного правительства, в числе важных векторов которой формирование в регионе эффективного IT-кластера, – говорит заведующий кафедрой профессор Александр Захаров. – При этом задачи ставятся не просто создать некое IT-производство, высокотехнологичные разработки в этой сфере для удовлетворения потребностей области, но, в перспективе, активно распространять их по всей стране. Исходя из постулата, что кадры решают все, для реализации этой амбициозной задачи в ТюмГУ в дополнение к кафедре "Информационная безопасность" была создана базовая кафедра "Безопасные информационные технологии умного города".

Студенты, поступившие на обучение по направлению "Информационная безопасность", пройдут обучение за 4 года, по специальностям "Информационная безопасность автоматизированных систем" и "Компьютерная безопасность" – обучение 5 и 5,5 лет соответственно.

"Мы настроены выпускать не просто высококвалифицированных айтишников, способных и разрабатывать, и защищать все компоненты традиционных IT-инфраструктур в государственных учреждениях и коммерческих компаниях (это в ТюмГУ делается давно), но и готовить специалистов, способных открывать здесь свои IT-компании, разрабатывать и внедрять технологические решения для новых IT-направлений, связанных с Интернетом будущего, которые определяются как "Умные вещи", "Умные дома", "Умные города", - сказал Александр Захаров.

Отметим, элементы программ новой кафедры уже апробированы на кафедре информационной безопасности в текущем учебном году, поэтому свой первый учебный год кафедре безопасности информационных технологий умного города не придется начинать "с чистого листа".