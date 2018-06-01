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Паромы из Приобья в Салехард не прибывают из-за сильного ветра

Общество, 13:10 01 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Паромы из Приобья в Салехард не могут прибыть из-за сильного ветра, сообщает ИА "Север-пресс".

Напомним с утра 1 июня на Ямале наблюдаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде мокрого снега, ветер порывами до 25 метров в секунду.

Теплоход "РТ-715" с паромом "Победа-2" и теплоход "РТ-747" с дополнительным паромом "МП-607" направляются в сторону Салехарда в сложных штормовых условиях в районе села Шурышкары. Кромки ледохода они пока не достигли. Подход в Салехард спрогнозировать сложно - теплоходы придут вслед за льдом.

Теплоход "РТ-721" с паромом "Победа-3" вышел из Приобья в 7 часов 1 июня. Движение паромов зависит от прохождения льда в Салехарде. Экипажи судов работают в экстремальных условиях, - сообщили в АганРечТрансе.

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# паромы , Салехард , сильный ветер

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