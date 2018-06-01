Лето и безопасность детей: советы тюменских токсикологов

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Около 400 юных тюменцев ежегодно поступают в токсикологическое отделение Областной клинической больницы № 1 с отравлениями различной степени тяжести. Чаще всего это дети дошкольного возраста.

По словам заведующей токсикологическим отделением ОКБ№1 Ирины Чайковской, именно возраст от одного до трех лет является самым опасным. В этот период дети пробуют на вкус все, до чего могут дотянуться, - продукты бытовой химии, удобрения для растений, корма для животных, медикаменты.

"На дачах, во дворах много химических опасностей. Это нефтепродукты, скипидары, средства для обработки растений, жидкости для розжига. Все это может представлять смертельную опасность для ребенка. Поэтому первое, что должны знать родители, - потенциально опасные вещества должны быть недоступными для детей. Все аптечки, коробочки, флаконы и бутылки нужно убирать высоко, чтобы дети не могли их достать", - отметила она.

Зав. токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская. Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО. Зав. токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская. Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО.

Актуальным наступившим летом становится профилактика отравлений на дачных участках. Так, в 2017 году 22 дошкольника поступили с отравлением жидкостью для розжига. К счастью их спасли, но последствия этого отравления довольно тяжелые.

"Дело в том, что в составе этой жидкости содержится керосин и парафин. Когда малыш глотает жидкость, то начинает кашлять и плакать, жидкость попадает в легкие, плотно прилипает к стенкам бронхов и альвеол, поражая их. Полностью извлечь ее оттуда невозможно", - пояснила Ирина Чайковская.

Она также акцентировала внимание и на растения, которые есть на приусадебных участках. В 2017 году маленький житель Тюмени поступил в больницу с тяжелым отравлением декоративной фасолью. Бывали случаи отравления несъедобными ягодами. "Взрослые должны знать, что растет на их участках, насколько растения могут быть опасными. Этих мер обязательно надо придерживаться, пока дети маленькие. Они играют, готовят из этой зелени еду для кукол и пробуют сами", - добавила врач-токсиколог.

На дачных участках можно встретить и змей. Обычно они выползают, чтобы погреться в куче хвороста, возле огуречной гряды и сами на людей не нападают. Появление человека животное расценивает, как вторжение на территорию. Ирина Чайковская советует семьям с детьми держать на участке домашних животных, регулярно обходить и проверять территорию.

"У детей отравление ядом гадюки протекают очень тяжело, потому что вес маленький, на килограмм массы тела приходится в разы больше яда, чем у взрослого. Кроме того, в месте укуса происходит расплавление сосудов и отек тканей. У нас был ребенок, которого укусила змея. У малыша отекла вся верхняя часть туловища, что очень опасно для жизни", - рассказала она.

Не советуют специалисты увлекаться и грибами. В Тюмени встречались случаи отравления ядом бледной поганки и мухоморов.

Врачи рекомендуют тюменцам внимательнее относится к здоровью своих детей, быть бдительными. В случае отравления следует незамедлительно вызвать скорую помощь, либо самостоятельно приехать в токсикологическое отделение ОКБ № 1.

Любовь Голышева