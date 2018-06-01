Участники фестиваля "Православие и СМИ" устроили чаепитие под колокольный звон

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Молебном на начало доброго дела стартовал в Тобольске второй день межрегионального фестиваля "Православие и СМИ".

После чего журналисты поднялись на колокольню Софийского собора. На 75-метровом сооружении находится более 15 колоколов. Самый тяжелый из них весит 25 тонн, его язычок - 800 кг. Среди них - старинный колокол XVIII века. Есть даже католический колокол.

Как рассказал диакон Артемий Патрушев, в этом нет ничего удивительного. "Несмотря на многочисленные разногласия между католической и православной церковью, в вопросах колоколов мнения совпадают. Поэтому найденный католический колокол повесили на соборной колокольне", - отметил Артемий Патрушев.

Также журналисты побывали с экскурсией в ризнице Софийского собора. Когда-то она являлась богатейшим в России хранилищем предметов церковного богослужения и произведений прикладного искусства высокого художества. Сейчас ризница представляет собой двухэтажное здание, построенное в стиле барокко. Здесь также представлены старинные иконы, оклады, библии, одежда священнослужителей. Из уникальных экспонатов – хорошо сохранившиеся иконы XV и XVI веков.

Продолжился фестиваль чаепитием на территории Тобольского кремля. Параллельно проходил фестиваль колокольного звона. На него приехали лучшие звонари Тюменской области. У каждого звонаря свой ритмический рисунок, своя последовательность перебора колоколов. На соборной колокольне прозвучали пасхальный, погребальный, полиелейный и другие звоны. Звонарь Ялуторовского благочиния Сретенского собора представил авторский трезвон "Ялуторовские узоры".

По завершению фестиваля колокольного звона участники отправились в Тюремный замок, где посетили музей Сибирской каторги и ссылки, также осмотрели экспозиции по мотивам съемок фильма "Тобол". В подгорной части Тобольска гости побывали в новом музее семьи императора Николая II.

Завершится фестиваль "Православие и СМИ" в Абалакском мужском монастыре награждением победителей творческого конкурса.

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Новоселов