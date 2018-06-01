Вкусно и весело в Тюмени встретили День защиты детей

фото организаторов проекта «Здравый смысл» фото организаторов проекта «Здравый смысл»

Приседания, прыжки, веселые старты прошли для юных тюменцев в День защиты детей на Цветном бульваре в Тюмени 1 июня. Ребята не только смогли весело и с пользой провести этот день, но и угоститься мороженым. За выполненные задания они получали стаканчик пломбира или эскимо.

Это не только хороший способ порадовать детей в праздник, но и повод приобщить их к спорту и здоровому образу жизни, уверен автор идеи, организатор проектов "Здравый смысл" и "Стальной характер", участник предстоящих праймериз Андрей Потапов.

"Сегодня занятия спортом для многих тюменцев не просто дань моде, а правило хорошего тона. Ведь это возможность постоянно держать свой организм в тонусе. Прививать любовь к спорту нужно с юных лет: тем более что это не только полезно, но и интересно. У нас ежегодно занятия "Здравого смысла" – это серия бесплатных тренировок, которые проходят в городе все лето – посещают и совсем юные тюменцы. Для них мы организуем отдельную площадку", – поделился мнением Андрей Потапов.

Пусть первый день лета выдался не таким теплым, как надеялись горожане, на Цветном бульваре царило веселье. Дети с удовольствием выполняли задания ведущего и получали сладкие подарки. В общей сложности юные атлеты получили около 100 стаканчиков мороженого. Родители как могли поддерживали своих детей.

"Спасибо за праздник. Как раз из таких моментов, мне кажется, и складывается детство. Все мы были маленькими и любили бегать и прыгать. Поэтому особенно ценны такие мероприятия, когда можно провести время всей семьей. Ребенок может выплеснуть энергию и найти новых друзей. А заодно и съесть стаканчик мороженного – это ли не счастье?", – рассказала мама четырехлетнего Кирилла Любовь Отинова.

Отметим, Андрей Потапов является одним из кандидатов в предварительном голосовании "Единой России", которое состоится 3 июня с 8 до 20 часов в Тюмени. В этот день жители города выберут кандидатов от партии, которые представят ее на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.