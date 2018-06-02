Стали известны работники, получающие самую низкую зарплату в стране

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

В среднем за март в 2018 году их зарплата составила 18 тыс. 679 рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 тыс. 490 рублей.

Зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из нее, составила 21 тыс. 566 рублей, на производстве мебели — 21 тыс. 935 рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов – это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 тыс. 431 рубль), производством табачных изделий (115 тыс. 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 тыс. 264 рубля).