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Стали известны работники, получающие самую низкую зарплату в стране

Общество, 15:41 02 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

В среднем за март в 2018 году их зарплата составила 18 тыс. 679 рублей. При этом годом ранее их доход был выше на 4% — 19 тыс. 490 рублей.

Зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из нее, составила 21 тыс. 566 рублей, на производстве мебели — 21 тыс. 935 рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов – это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 тыс. 431 рубль), производством табачных изделий (115 тыс. 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 тыс. 264 рубля).

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# деньги , доходы , зарплата , работа

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