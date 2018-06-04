Пьяный ямалец выломал дверь в квартиру соседа

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Мужчину, обвиняемого в угрозе убийством и ложном доносе, осудят в Муравленко.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ пр Ямалу, пьяный 38-летний мужчина поссорился с соседом по общежитию. Обвиняемый схватил нож и, угрожая убийством, направился к соседу в квартиру, выломав входную дверь. Потерпевший спасся, скрывшись в своей комнате.

После чего обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о том, что сосед сломал дверь и незаконно проник к нему в комнату.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и сотрудничать со следствием отказался. Уголовное дело направлено в суд.