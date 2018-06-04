Идеи по развитию энергетики Ямала и Таймыра студентов ТИУ оценили в Москве

Команда "Холостое замыкание" ТИУ/фото ТИУ Команда "Холостое замыкание" ТИУ/фото ТИУ

Команда "Холостое замыкание" Тюменского индустриального университета стала бронзовым призером в финале VI сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN "Развитие Арктики" лиги по электроэнергетике в Москве 30-31 мая, сообщает ТИУ.

Всего в финале чемпионата встретились 440 участников из 56 вузов и 35 регионов России, а также из республик Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.

Финальные соревнования прошли по шести направлениям: "Геологоразведка", "Горное дело", "Металлургия", "Нефтегазовое дело", "Нефтехимия", "Электроэнергетика". Финалисты представили экспертному сообществу топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов идеи по развитию Арктического региона России.

Напомним, 6 апреля отборочный этап Международного инженерного чемпионата Case-in проводился на базе ТИУ по нефтегазовому делу, электроэнергетике и нефтехимии. Честь тюменского опорного университета в Москве отстаивали команды, победившие в отборочном этапе: "Холостое замыкание", "Разбивая лед" и команда "RUNSPEC".

В итоге бронзу завоевала команда, в состав которой вошли: Иван Константинов, Андрей Логунов, Андрей Чалков и Владислав Шеломенцев.

"В этом году кейс касался темы Арктики, а именно — развитие энергетики полуостровов Ямал и Таймыр. Задачу решали без сна и отдыха, долго обсуждали, спорили, — делится Иван Константинов. — В итоге заняли третье место среди тридцати пяти лучших команд в направлении электроэнергетика. Результатом очень довольны, решение жюри для нас стало неожиданностью, поэтому вдвойне приятно. Я понял, что если приложить достаточно сил — нет ничего невозможного и доказал себе, что чего-то стою. Это дает силы идти дальше и выше. Ставить новые цели и добиваться их".

Помимо финального состязания в защите кейсов, студенты получили возможность представить работы представителям крупнейших компаний ТЭК и МСК на закрытом Дне карьеры чемпионата.