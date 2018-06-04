В Ишиме беременная женщина попалась на торговле наркотиками

Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Двух женщин, виновных в попытке сбыта наркотиков, осудили в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, женщины 39 и 34 лет промышляли сбытом наркотических средств в Ишиме. Они заказывали большие партии наркотиков у дельцов, после чего распространяли их через тайники.

Получив информацию о месте тайника, они на такси приехали в Тюмень и забрали посылку. О криминальном бизнесе стало известно сотрудникам полиции. По возвращении домой женщин задержали. При личном досмотре задержанных сотрудники полиции изъяли более 21 гр синтетического наркотика, расфасованного в 42 пакетика. У одной из задержанных наркотические средства были спрятаны в сапогах, у второй – в носке и на теле.

Старшая из задержанных сама регулярно употребляла наркотические средства. Находясь в приятельских отношениях с местными наркоманами, она в своей квартире устроила для них притон. Младшая из задержанных из двора арендуемого ею жилого дома украла металлолом на общую сумму более 14 тыс. рублей.

По решению суда старшая была заключена под стражу, в отношении младшей, с учетом ее беременности, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд приговорил старшую к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Младшая была осуждена на 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее малолетним ребенком 14 летнего возраста. Ее ребенку всего 3 месяца.