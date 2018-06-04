Более двух тысяч выпускников Тюменской области выбрали ЕГЭ по химии и истории

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Более 900 выпускников Тюменской области сдавали ЕГЭ по химии 4 июня. За 3,5 часа им предстояло выполнить работу из 35 заданий, сообщает региональный департамент образования и науки.

11-классникам, чтобы перешагнуть минимальный порог, необходимо набрать не менее 36 баллов.

Экзамен по истории сдавали 1 тыс. 100 11-классников. КИМы по этому предмету состоят из двух частей, включающих 25 заданий. На ответы выпускникам определено 3 часа 55 минут. Проходной балл - не менее 32.

"Результаты выпускники узнают не позднее 20 июня, апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются в течение двух дней после оглашения результатов, - отметил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. – К слову, Единый государственный экзамен открывает выпускникам нашего региона двери в любые вузы страны: ЕГЭ дает возможность подать документы одновременно в пять вузов, на три специальности в каждом".

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Тюменской области в нем принимают участие более 9 тыс. выпускников.

6 июня им предстоит сдавать второй обязательный экзамен - русский язык.