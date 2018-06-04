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АО "Транснефть – Сибирь" организовало праздник для семей сотрудников

Общество, 19:27 04 июня 2018

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Семейный праздник, посвященный Международному дню защиты детей ,прошел в АО "Транснефть – Сибирь" на базе санатория "Хвойный".

На площадке санатория "Хвойный" собрались дети и их родители – сотрудники филиалов акционерного общества "Транснефть – Сибирь". В этом году организаторы провели тематический праздник "Энергия нашей планеты".

Организаторы постарались сделать праздник интересным для детей разного возраста. На территории санатория были открыты разнообразные игровые и творческие зоны: "Студия аквагрима", "Богатырская смена с Скоморохом", "Кольцеброс "Кактус", кулинарные мастер-классы и другие. Также действовали несколько фотозон, была представлена анимационная программа от обезьянки Чичи и зебры Марти. Завершился детский праздник по традиции вручением подарков.

АО "Транснефть-Сибирь" принимает самое активное участие в организации отдыха для детей своих сотрудников. Так, в прошлом году около 490 ребят отдохнули по путевкам в детских лагерях и оздоровительных центрах. В этом году также планируется организация летнего отдыха для детей сотрудников предприятия, как в тюменских детских оздоровительных центрах, так и в санаториях на побережье Черного моря.

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

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