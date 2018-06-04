#Тюменскоелето: участников ждут творческие, спортивные и интеллектуальные конкурсы

Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой" Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Масштабный фестиваль "#Тюменскоелето" стартовал в областной столице . В открытии приняла участие и спортшкола "Прибой", которая провела торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО и организовала сдачу нормативов ГТО среди всех желающих на одной из многочисленных площадок, сообщили в пресс-службе "Прибоя".

В течение лета юные горожане смогут поучаствовать в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях, заработать жетоны и попытать удачу в розыгрыше призов.

На этой неделе пройдут несколько тематических площадок, которые развернутся по всему городу. Так, например, 4 июня, площадка #Городмолодых c 18 часов до 20 часов будет ждать участников по адресам: пр. Солнечный, 7 (ЦРТДиЮ "Бригантина"), ул. Гастелло, 75/1 (ДЮЦ "Вероника"), ул. Профсоюзная, 52, ул. Белинского, 1а (Аллея молодоженов). Гостей ждет много интересного: мастер-классы по прикладному творчеству, веселые старты, настольные игры и другие развлечения и испытания. Ознакомиться с полным списком адресов площадок и программой мероприятий можно на сайте "Тюмень - наш дом".

Площадка #СпортивнаяТюмень пройдет 5 июня по более чем 20 адресам. Участники смогут посоревноваться в разных видах спорта – от шахмат до Workout. Кроме того, горожане вспомнят старинные игры, такие как лапта, пионербол, вышибалы и другие.

Творческие тюменцы смогут проявить себя на площадках #КреативнаяТюмень 6 июня, когда по всей России отмечается Пушкинский день. Неудивительно, что множество мероприятий будет посвящено творчеству великого русского поэта. Например, в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) пройдет сказочный open-air "В гостях у Арины Родионовны", а Центр русской культуры на ул. Камчатской, 138а организует театрализовано-игровую программу "Чудеса в стране "Лукоморье".

7 июня город захватит #ИнтеллектуальнаяТюмень. В школе №25 (ул. Первомайская, 1) пройдет "Парад талантов", в школе №76 (ул. Парфенова, 30) состоится интеллектуальная игра "Умники и умнички!". Всего тематические мероприятия пройдут на 18 площадках.

8 июня наступит черед площадки #Безопасныйгород. Интерактивная площадка по ПДД в 16 часов 30 минут развернется на территории Гилевской рощи. Викторины и квест-игры пройдут в ЦРТДиЮ "Контакт", "Бригантина", в ДЮЦ "Пламя" и "Фортуна".

#КультурнаяТюмень будет ждать участников 9 июня на площади МАУК "ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), здесь пройдет мастер класс "Веселый мяч", а также на ул. Утешевская, 23, где состоится караоке-баттл, конкурс авторских стихотворных рифм и танцевальный нон-стоп.

#Тюменскоелето - проект, охватывающий весь летний период, предлагающий юным тюменцам (от 6 до 17 лет) возможность ежедневного участия в различного рода досуговых мероприятиях творческой, спортивной и интеллектуальной направленности, конкурсах, эстафетах, викторинах – шесть дней в неделю: с понедельника по субботу с 18 до 20 часов. Каждый день посвящен одному направлению, в соответствии с этим и зарабатываемые за участие "мили" (жетоны) поделены по цветам. Например, понедельник – жёлтого, вторник – голубого, среда – темно-зелёного, четверг – красного, пятница – белого и суббота – светло-зелёного цветов.

Юные тюменцы от 6 до 17 лет, собравшие наибольшее количество жетонов, смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров проекта в День молодежи, День города и День физкультурника. По итогам акции победителю вручат главный приз - путевку в один из загородных центров на период осенних каникул.