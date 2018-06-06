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Вторые Международные парадельфийские игры пройдут в Ижевске

Общество, 08:58 06 июня 2018

фото Министерство культуры РФ

Вторые Международные парадельфийские игры — инклюзивные состязания людей с инвалидностью в области высших достижений в искусстве — пройдут с 11 по 17 ноября в Ижевске, сообщает Министерство культуры РФ.

Творческие состязания пройдут по 29 номинациям в восьми видах искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство, литература (авторство) и жестовая песня.

В большинстве субъектов Российской Федерации проходят отборочные туры регионального этапа среди людей с инвалидностью и инклюзивных коллективов — победителей региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, а также формирование сборных команд для участия в финале Игр.

Кроме того, более 40 дипломатических представительств иностранных государств в Москве откликнулись на приглашение к участию в Играх.

Ожидаемое количество российских и зарубежных участников составит 1 тыс. 500 – 2 тыс. человек.

Игры пройдут с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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# Ижевск , парадельфийские игры

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