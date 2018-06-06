В ТюмГУ откроется магистерская программа "Физика недр"

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Новая магистерская программа "Физика недр" откроется в Физико-техническом институте ТюмГУ 1 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Она пополнит линейку инженерных специальностей в образовательных планах университета. "При формировании этой магистерской программы мы исходили из складывающейся ситуации, когда компетенции выпускника вуза – молодого инженера - не всегда удовлетворяют работодателя. Инженер в традиционном понятии – это специалист, у которого есть определенная схема действий, во многом обусловленная наработками и опытом предыдущих поколений. В современной нефтегазовой отрасли, когда в разработку все больше вовлекаются трудноизвлекаемые запасы, такого инженерного багажа недостаточно", – говорит руководитель программы доктор физико-математических наук, профессор Константин Федоров.

По его словам, новая программа наряду с традиционными компетенциями инженера будет развивать у студентов креативность, формировать исследовательские и проектные навыки, умение работать в команде и принимать индивидуальные решения, заниматься моделированием, решать многомерные задачи.

Надо отметить, что такой опыт в университете уже имеется – в Политехнической школе ТюмГУ совместно Газпромнефтью и другими индустриальными партнерами успешно реализуется магистерская программа "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", которой также руководит профессор Федоров и выпускники которой идут нарасхват. Примечательно, что программа "Физика недр" также получила поддержку крупнейшего работодателя – компании "Роснефть".

В числе потенциальных магистрантов "Физики недр" организаторы видят бакалавров физики, математики, химии, нефтегазового дела, других технических направлений.

В новом учебном году на программу выделяется 18 бюджетных мест.